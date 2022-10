Zu einem Kellerbrand mussten am Freitagmorgen Rettungskräfte in den Weilheimer Amselweg ausrücken. Ersten Erkenntnissen nach hatte ein kleines Kind gegen 7.50 Uhr in einer Küchenzeile die Herdplatte versehentlich angestellt.

Bücher auf der Herdplatte

Darauf liegende Bücher fingen aufgrund der Hitze Feuer und lösten einen Rauchmelder aus. Durch den Alarm wurde eine Bewohnerin auf den Brand aufmerksam und verständigte sofort die Feuerwehr.

Dieser gelang es, das Feuer rasch zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand ist ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.