Der Rockgarden gleich neben dem Tennisplatz, der Singletrail am Waldesrand, die Steinabfahrt am Neckarradweg und die Kurve mit High Flow mittendrin: So könnte der Bikepark Neckartenzlingen einmal aussehen. Einen ersten Entwurf hat die Gemeinde gerade erst zu Papier gebracht und ihn an sämtliche 60...