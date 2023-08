Wie das Landratsamt Tübingen mitteilt, sind ab Donnerstag, 31. August, bis voraussichtlich Samstag, 9. September, Markierungsarbeiten auf der B27 zwischen Tübingen und Pliezhausen in beiden Fahrtrichtungen vorgesehen. Die Fahrbahnmarkierung auf der B 27 weist aufgrund des hohen Verschleißes Mängel auf und muss erneuert werden.

Diese Arbeiten sind ohne verkehrliche Einschränkungen nicht möglich. Um diese möglichst gering zu halten, werden diese innerhalb der verkehrsärmeren Ferienzeit ausgeführt. Sie erfolgen in mehreren Abschnitten jeweils in der Zeit von zirka 7 bis 19 Uhr und beginnen mit den notwendigen Vorarbeiten – insbesondere der Reinigung der Markierung – am Donnerstag, 31. August. Die eigentlichen Markierungsarbeiten starten dann zeitversetzt am darauffolgenden Freitag, 1. September.

Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle mit Sicherungsfahrzeugen und der Sperrung eines Fahrstreifens ausgeführt. Nach Abschluss der durch das Regierungspräsidium Tübingen beauftragten Instandsetzungsarbeiten an der Brücke im Bereich der Bahnlinie werden im dortigen Bereich noch Markierungsarbeiten im Rahmen einer Tagesbaustelle gemacht.

Bei Fahrbahnmarkierungen handelt es sich um ein wichtiges Element der Straßenausstattung, diese sind für eine gute Orientierung und eine eindeutige Verkehrsführung von großer Bedeutung. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Straßenmarkierungen vorgeschriebene Mindestanforderungen hinsichtlich der Sichtbarkeit, Griffigkeit und Verschleißfestigkeit erfüllen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 230 000 Euro und werden vom Bund getragen.