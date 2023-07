Seit Ende September 2022 lässt das Regierungspräsidium Tübingen an der B 312 Einfädelungsstreifen, im Bereich der Anschlussstelle zur L 374 bei Riederich, neu bauen. Nach einer witterungsbedingten Unterbrechung der Arbeiten über den Jahreswechsel wurden die Arbeiten für den dritten und letzten Bauabschnitt im Februar wieder aufgenommen. Mit der jetzt anstehenden Fertigstellung des Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen sind die Bauarbeiten so weit abgeschlossen, dass am Donnerstag, 6. April, ab etwa 6 Uhr die Anschlussstelle Riederich wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden kann.

„Mit der vollständigen Freigabe der Anschlussstelle Riederich sind zusammen mit dem Umbau der Anschlussstelle Bräuchleknoten bei Metzingen im Jahr 2018 und dem Umbau der Anschlussstelle Nordtangente bei Metzingen im Jahr 2020 alle Anschlussstellen der B 312 zwischen Metzingen und der Kreisgrenze Esslingen mit neuen Einfädelungsstreifen ausgestattet. Wir haben mit diesen Projekten das Einfahren auf die B 312 und den Verkehrsfluss auf der Bundessstraße deutlich verbessert und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Mit dem Umbau an der Anschlussstelle Riederich wurde in der ersten Bauphase der Ausfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen nach Westen verschoben, um in der zweiten Bauphase den gegenüberliegenden Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart bauen zu können. In der dritten Bauphase erfolgte die Herstellung des Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen.

Vor der Freigabe des Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen wird in der Nacht von Mittwoch, 5. April, ab etwa 20 Uhr, auf Donnerstag, 6. April, zirka 6 Uhr, unter halbseitiger Sperrung der B 312, die transportable Schutzwand im Baustellenbereich der Bundesstraße abgebaut und die Gelbmarkierung entfernt. Dazu wird der Verkehr in Fahrtrichtung Reutlingen innerhalb der Baustelle verschwenkt und die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird an der Anschlussstelle Metzingen/Nordtangente ausgeleitet, über die Stuttgarter Straße nach Riederich und an der Anschlussstelle Riederich wieder auf die B 312 geführt.

Weitere Arbeiten notwendig

Im Bereich der Anschlussstelle finden überwiegend außerhalb des Verkehrsraums noch Restarbeiten statt. Auch werden die Böschungsflächen außerhalb der Straße noch begrünt. Im Sommer wird die Fahrbahnendmarkierung auf der B 312 in Nachteinsätzen aufgebracht.

Die Baukosten

Die Baukosten für die Anschlussstelle Riederich belaufen sich insgesamt auf rund 1,7 Millionen Euro. Anteilig übernimmt der Bund 855 000 Euro und das Land 845 000 Euro der Kosten.