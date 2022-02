Die Ermstalbahn stellt in Dettingen die Weichen für die Zukunft. Am Begegnungsbahnhof „Gsaidt“ wird derzeit ein Stellwerk an das bestehende Gebäude angebaut. Die Masten sind für den Anschluss der Stromleitungen gerüstet. Der Dettinger Bahnhof spielt für die Zukunft der Ermstalbahn eine wich...