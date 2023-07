Ich freu’ mich ganz furchtbar, ganz grausig, dass wir wieder so zusammenkommen können“: Das sagte Bürgermeister Michael Hillert am Mittwochabend in einem gut gefüllten Zillenhart-Saal. Denn auch in Sachen Sportler- und Künstlerehrung ist die Pandemie überwunden: Nach der Corona-Pause konnte...