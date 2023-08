Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums musste am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Autofahrer in Esslingen eine Blutprobe erdulden, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Gegen 17 Uhr mussten der 56-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters und die 44-jährige Fahrerin vor ihm auf der L1192 auf Höhe Berkheim verkehrsbedingt halten. An der Ampel im Bereich der Abzweigung Sirnau löste der 56-Jährige seine Bremse zu früh und fuhr anschließend auf den noch immer an der Ampel stehenden Mercedes auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 56-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Alkoholtest ergab zwei Promille

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille, weshalb er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren entgegen.