Die Stadt ist gebaut auf geschichtsträchtigem Grund. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Immer dann, wenn es in der Altstadt baustellenbedingt in die Tiefe geht, halten Archäologen den Atem an. Den Altstadtbereich zählt das Landesdenkmalamt zur höchsten archäologischen Schutzzone.

Ob bei d...