Der Reutlinger Amtsrichter Eberhard Hausch hat ein verblüffend einfaches Rezept für Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Und in diesem Fall bot es sich an, es gleich zu Beginn der Urteilsbegründung in Erinnerung zu rufen. Wenn jemand seine Straftat offen – und bestenfalls auch r...