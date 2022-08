Die Gemeinde an der Kreisgrenze erschließt das Gewerbegebiet „Trieb“ an der Bundesstraße 313 in Richtung Tischardt und Großbettlingen. Grafenberg will so unter anderem seine Nahversorgung sichern: Der Discounter Aldi, der Getränkehandel Them aus Riederich sowie die Tankstelle Ankele aus Reut...