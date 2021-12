„Das ist die Katastrophe, da können wir eigentlich gleich zumachen“: Das ging Angelo Procopio, Betreiber des Metzinger Restaurants „Achtender“ durch den Kopf, als er am Freitag von der neuen Landesverordnung gehört hat. So soll ab Samstag in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel gelten. Es d...