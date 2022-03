Nach einem brutalen Angriff erlitt eine 14-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei sucht indes nach Zeugen des Vorfalls. Doch was war passiert? Am Samstag, 26. März, traf in der Kirchstraße in Nürtingen das 14-jährige auf vier weitere Mädchen. Es folgte eine zunächst verbale Auseinandersetzung der Gruppe mit dem Opfer, bis der Streit gegen 17.20 Uhr eskalierte.

14-Jährige mit Flasche geschlagen

Wie die Polizei mitteilt, schlug eines der Mädchen mit der Faust auf den Kopf der 14-Jährigen. Ein weiteres Mädchen aus der Gruppe schlug ihr danach eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe der vier Mädchen, von denen keine weitere Beschreibung vorliegt, in unbekannte Richtung. Die 14 -jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Nürtingen, Telefon (0 70 22) 9 22 40, in Verbindung zu setzen.