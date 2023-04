Klopapier alleine ist es nicht. Zumal die Wertigkeit dieses Toiletten-Utensils durch die Verknappung während der Coronazeit ja auch deutlich gestiegen ist. In der Maiennacht oder Freinacht gibt allenthalben Späße und Scherze, die mehr sind als Papier und Rasierschaum, als ausgehängte Gartentürchen und verstecken Terrassenmöbel.

Fotos und Infos aus der Mainacht an online-redaktion@swp.de!

Genau darum geht es. Um Ideen, die einen schmunzeln oder noch besser laut auflachen lassen. Diese wollen wir in diesem Jahr sammeln, und sie am 1. Mai auf swp.de verbreiten. Schicken Sie uns also bitte Fotos von all den originellen Späßen, die Sie in der Mainacht oder am Morgen des 1. Mai entdecken. Einfach ein, zwei, drei Bilder und stichwortmäßig ein paar Informationen zu Ort und – so nötig – dem Hintergrund des Spaßes an online-redaktion@swp.de schicken. Quick and dirty.

Beispiele gefällig? Was wir sehen wollen, sind kreative Ansätze. In den vergangenen Jahren hatten wir unter anderem tolle Bilder von bunt eingefärbtem Brunnenwasser (mit Lebensmittelfarbe – versteht sich), von täuschend echten Parkverbotszonen, in denen Autos plötzlich amtlich nachempfundene Verschrottungs-Androhungen an der Windschutzscheibe kleben hatten. Auch Parkuhrattrappen auf Marktplätzen, überdimensionale Ruhebänke in Nachbars Garten oder seltsame Skulpturen auf Kreisverkehren sind uns schon untergekommen.

Originalität ist gefragt: Sachbeschädigungen und böse Scherze besser lassen!

Also her damit, wenn Ihnen dieses Jahr solche Dinge begegnen! In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist bekanntlich fast alles erlaubt. Aber eben nur fast alles! Sachbeschädigungen oder schlechte Ideen, die Menschen gefährden, traumatisieren oder verletzen können, fallen bei uns nicht unter die Rubrik Maischerz. Damit wollen wir nichts zu tun haben, und fordern auf: Besser lassen! Umdenken, und zum harmlosen Scherzkeks werden. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß und freuen uns auf tolle Fotos.