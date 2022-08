Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb dieser Tage der allseits geschätzte ehemalige Konrektor der Grund-, Haupt- und Werkrealschule Bisingen Willi Mayer.

Willi Mayer wurde am 13. Mai 1938 in Hechingen als Jüngster von vier Geschwistern geboren. Sein Abitur machte er 1957 am Gymnasium Hechingen un...