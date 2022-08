Im Alter von 73 Jahren verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit die beliebte Lehrerin in Pension Brigitte Schenk aus Bisingen.

Sie wurde am 24. September 1948 in Reutlingen geboren. Nach dem Besuch der Grundschule in Honau, Kreis Reutlingen, ging sie auf das Gymnasium in Reutlingen. Von 1968 bis 1971...