Trauer und Bestürzung löst in Albstadt die Nachricht vom Tode Armin Baumgärtners aus. Der bekannte Musiker, Bandleader und Künstler starb am Freitag, 13. Mai, im Alter von 58 Jahren. Der kreative Kopf wird nicht nur in der Albstädter Kunst- und Kulturszene schmerzlich vermisst werden.