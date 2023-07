Leni ist von ihrer Mutter aus Owingen hergefahren worden. Maja hat es weniger bequem: Weil sie in Hechingen wohnt, musste sie selbst mit dem Rad in die Oberstadt. Beide stehen mit ihren neuen Schulnoten in der Hand vor der HZ-Geschäftsstelle. Mit vielen weiteren Schülern.

Die alljährliche Zeugnisaktion der Hohenzollerischen Zeitung am Tag vor Sommerferienbeginn bringt noch einmal heftig Leben auf den Obertorplatz.

Aktion machten allen Spaß

Die Rechnung „Eine Kugel Eis für jede Eins im Zeugnis“ geht nach wie vor auf. Wobei die Leckerei symbolisch zu sehen ist: Ein gutes Zeugnis kann damit nun wirklich nicht aufgewogen werden. Aber absolut sicher ist im Gegenzug, dass sich die mit Gutscheinen fürs Eiscafé „Piccola Venezia“ an der Hechinger Johannesbrücke beglückten Kinder und Jugendlichen wie alle Jahre wieder heftig freuen. Das gilt genauso für die Beschenker: Diese Aktion macht Sommer für Sommer riesigen Spaß! Begeistert waren ebenso die zahlreichen Begleitmütter und der eine Begleitopa.

Noch mehr Einser!

Schade nur, dass keine Statistik geführt wird. So kann ausschließlich „gefühlt“ registriert werden: Dass die Warteschlange vielleicht noch größer war als sonst, dass die Einser Jahr für Jahr noch mehr werden und dass es überhaupt unendlich viele Zeugnisse mit Einsen gibt. Wer eine Stunde lang Eiskugelgutscheine ausgegeben hat, der weiß vor lauter „sehr gut“ vor den Augen zum Glück nicht mehr, wie das eigentlich anno dunnemals im eigenen Zeugnis gewesen ist!

Kaum etwas geändert hat sich in all den Jahren, dass die Mädchen eindeutig in der Mehrheit sind, wenn es um Einser-Zeugnisse geht.

Rekord: 16 Mal „sehr gut“

An jedem letzten Schultag stellt sich bei der HZ-Zeugnisaktion die Frage, wie viele Einsen man eigentlich maximal schaffen kann. Wir meinen aufgrund des gestrigen Tages behaupten zu können, dass die Obergrenze bei 16 (!) liegt. Die wurde am Mittwoch zwei Mal geschafft. Fünf Zeugnisse gab es mit 14 Einsen.

Info Alle Fotos, die vor der Redaktion gemacht wurden, sind auf der Homepage der HZ eingestellt: www.swp.de/lokales/hechingen