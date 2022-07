Lärmbelästigung in Schömberg

Heavy Metal, Hip Hop oder Rap: Der Schömberger Stausee wird an den lauen Sommerabenden und den Wochenenden zu einer Konzertbühne, die ziemlich lästig ist. Die Bässe aus den Boxen sind oft bis in die Altstadt zu hören. Jetzt hat sich der Gemeinderat mit der Problematik beschäftigt – und will gegensteuern.