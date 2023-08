In anderthalb, zwei Jahren könnte das Bisinger Gewerbegebiet Nord, Erweiterung Ost, eröffnen. Und gleich mit einem Paukenschlag, mit einem Bauherren, der bis zu 400 Arbeitsplätze in Aussicht stellt. Es handelt sich um Kern & Sohn, den Waagen- und Messgeräte-Hersteller, der seinen Hauptsitz in Fr...