Die letzten Sonnenstrahlen des Sommers genießen, an den ersten warmen Tagen im Frühjahr im Garten frühstücken, üppige Pflanzen, viel Licht und der Blick ins Grüne: Ein Wintergarten am Haus bietet viele Vorteile. Aber so ein Anbau kostet einiges an Geld. Die Anschaffung will wohl überlegt sein...