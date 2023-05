Vorweg sei festgestellt: Im Suchraumkarten-Verfahren Windkraft und Solarenergie in der Region Neckar-Alb „geht es nicht um Standorte“, informierte Oliver Freiberg am Montagabend die Mitglieder des Rangendinger Gemeinderats. Noch nicht. Vielmehr sei es ein „Spielbrett“ für all das, „was no...