Zu später Stunde konnte ein Hundehalter am Dienstagabend einen Bussard zwischen Mühlheim und Holzhausen in einem Zaun hängend im Stacheldraht erkennen. Der Mann traf einen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Tierretter des Nabu zu Hause an. Mit Werkzeug und Schutzausrüstung fuhren die Männer zu dem ...