Man muss nicht unbedingt miesepetrig sein, um dem diesjährigen Sommer im Südwesten keine fünf Sternchen verleihen zu wollen. Man erinnert sich sehr wohl daran, dass es ganz gewiss nicht jeden Tag Badewetter gab. Im Gegenzug hat zumindest bislang der Herbst alles wieder gutgemacht: Altweibersommer pur, auch auf der vergleichsweise kühleren Zollernalb!

Das Septemberwetter 2023 zieht in die Wetterstatistik mit Rekordwerten ein. In der Gesamtbilanz fiel der Monat viel zu warm, überaus sonnig, aber auch etwas zu trocken aus. An der Wetterstation im Balinger Stadtteil Heselwangen tobte er sich mit einem Hagelunwetter aus – unweit davon regnete es nur ein klein wenig.

Kaum Hechinger Niederschlag

Zum Vergleich und zur Einordnung: Im Mittel der zur Zeit gültigen und 30 Jahre umfassenden Vergleichsperiode (1991 bis 2020) war der September an der Station 13,7 Grad warm, es regnete durchschnittlich 62,5 Liter auf den Quadratmeter, und die Sonne schien durchschnittlich 174,7 Stunden. Der diesjährige September brachte es dagegen auf eine Durchschnittstemperatur von 17,5 beziehungsweise 17,6 Grad an der Hechinger Station. Der Monat war also um 3,8 beziehungsweise 3,9 Grad zu warm. Es waren 51,0 Liter Niederschlag (82 Prozent) – in Hechingen sensationell wenige 25,9 Liter und auf 275,6 beziehungsweise 258,0 (Hechingen) Stunden Sonnenschein, was ein sehr großes Plus bedeutet.

Neuer Zollernalb-Rekord

Mit diesen Werten wurde der September zum wärmsten und zum sonnenscheinreichsten in der Vergleichsperiode und seit Bestehen der Station (1979). Zudem kann der September 17 Sommertage (in Hechingen „nur“ 16) und darin enthalten drei „Heiße Tage“ (Hechingen: einer) ausweisen, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der 30 Septembertage „Sommertage“ waren, an denen die Tageshöchsttemperatur mindestens auf 25 Grad Celsius anstieg und auf drei Tage mit mindestens 30 Grad. Auch das ist ein neuer Rekord an der Station, bestätigt durch den Deutschen Wetterdienst (DWD). Dieser vermeldete bundesweit Rekordwerte an „Sommertagen und „Heißen Tagen“.

Wie im Hochsommer

Der September startete mit hochsommerlichen Temperaturen. Im ersten Monatsdrittel schien die Sonne ungetrübt 117 Stunden, was einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von täglich fast zwölf Stunden entspricht. Die Sonne erwärmte den Erdboden und der wiederum die darüber aufliegende Luft. Die Erwärmung in dieser Zeit war so stark, dass in zwei Metern Höhe im Schatten und gut umlüftet in den ersten zehn Tagen die Thermometer acht Mal 25 und mehr Grad anzeigten. Am 10. September wurde der heißeste Tag im Monat mit 30,6 (31,0 in Hechingen) Grad registriert. Auch an den zwei nachfolgenden Tagen wurde die 30-Grad-Marke überschritten.

Wo bleibt der Regen?

Bis zum 12. Tag des Monats hatte es bis keinen Tropfen geregnet. Aus der schwülwarmen Luft entwickelten sich aber an diesem Tag zwei kurz aufeinander folgende heftige Gewitter. An diesem Tag waren die Aufwinde so stark, dass sich Hagelkörner von mehr als drei Zentimeter Durchmesser ausbildeten und viele Autos zerbeulten und Glasdächer zerschlugen.

Scharfe Hagel-Grenzen

Wo Hagel fällt, und wo nur große Tropfen ankommen, da kann es scharfe Grenze geben: Links einer Straße kann es alles zusammen schlagen, auf der rechten Seite aber nur kräftig regnen. So war es auch bei diesem Unwetter. Die Station in Heselwangen traf es voll, und an Hagel und Starkregen fielen 24,4 Liter Wasser pro Quadratmeter, An der nur fünf Kilometer Luftlinie entfernten Station Balingen-Bronnhaupten fiel kein Hagel, und an Niederschlag kamen auch nur 7,4 Liter pro Quadratmeter herunter. Hechingen meldete ebenfalls nur 2,3 Liter pro Quadratmeter an diesem Tag.

Nur kurz kühler

Das Unwetter am 12. September läutete kurzfristig eine etwas kühlere Witterung mit mehreren Regentagen ein. Die endete am 23. September, dem kalendarischen Herbstanfang. An diesem Tag steht die Sonne zur Mittagszeit senkrecht über dem Äquator. In der Region Neckar-Alb fallen die Sonnenstrahlen zur Mittagszeit nur noch in einem Winkel von rund 42 Grad ein, und Tag und Nacht sind gleich lang. Doch der Sommer wollte noch kein Ende haben und startete nochmals durch. Die kräftigen Hochdruckgebiete tankten über Spanen erneut warme Luft und führten sie auch an den Zoller. Der sogenannte „Altweibersommer“ hatte begonnen und bescherte drei weitere Sommertage.

Tau, Nebel und Sonne

Es handelte sich um eine beständige frühherbstliche Hochdrucklage über Mitteleuropa, die besonders häufig Mitte September bis Anfang Oktober auftritt und mit sommerlichen Temperaturwerten am Tag und kühlen Nächten (starke Taubildung, oft Strahlungsnebel) einhergeht.

Info Der Name „Altweibersommer“ geht auf das altdeutsche „Weiben“ zurück, was weben bedeutet. Man glaubte, dass die Spinnfäden, welche durch die Taubildung bei diesem Wetter gut zu sehen sind, von den Schicksalsgöttinen als Lebensfäden gesponnen wurden.