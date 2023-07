Überraschend viele Besucher kamen am Wochenende zur 31. Wessinger Bachhockete, um am Bachufer des Weidenbaches zu feiern und zu festen. Traditionell eröffnete der Musikverein Zimmern unter Dirigent Michael Bach mit der Polka „Wir Musikanten“ am Samstagabend das zweitägige Fest.

Wessingens Orts...