Tobias Speidel in Stetten u. H. und Alexander Bauer in Haigerloch sind die beiden Wildtierbeauftragten im Zollernalbkreis. Speidel ist für den östlichen Teil, Bauer für den westlichen Teil des Kreises zuständig. Doch: Warum gibt es überhaupt Wildtierbeauftragte und was sind ihre Aufgaben?

Warum ...