Nein, die Schülerinnen und Schüler der Hechinger Realschule haben sich am Donnerstagvormittag nicht geordnet in Richtung Sammelplatz (die Wiese oberhalb des Parkplatzes) begeben, als um 11 Uhr die bundesweite (Probe-) Warnung auf ihrem Handy aufploppte. Weil der Warntag an der Bildungseinrichtun...