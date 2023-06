Nachdem auch die zweite Verhandlung über einen neuen Entgelttarifvertrag für die rund 2000 Beschäftigten der Mineralbrunnenindustrie Baden-Württemberg ergebnislos vertagt wurde, hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Frühschicht mit rund 20 Mitarbeitern legt Arbeit nieder

Neben weiteren Mineralwasserbetrieben im Südwesten wurden am Mittwoch von 6 bis14 Uhr auch die Imnauer Mineralbrunnen bestreikt. Die Frühschicht mit rund 20 Mitarbeitern legte auf Initiative des Gewerkschaftssekretärs der Region Baden-Württemberg Süd, Christian Trompeter, die Arbeit nieder, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Verhandlungen gehen in die dritte Runde

Es bleibt bei der Forderung nach plus 11 Prozent, mindestens 350 Euro und 200 Euro für die Azubis bei einer Laufzeit von 12 Monaten, so der Gewerkschaftssekretär. Die Arbeitgeberseite habe bisher nach zwei Leermonaten ein Plus von 275 Euro angeboten, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 18 Monaten. Das wären im Ecklohn magere 4,5 Prozent auf 12 Monate gerechnet, so Trompeter.

Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband gehen am Donnerstag, 15. Juni, in die dritte Runde.