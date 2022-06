Ein großes Aufgebot an Gläubigen kam am Montagvormittag auf dem Kirchenvorplatz der Nikolauskirche in Bisingen zusammen, um der Ankunft des Reliquienschreins der Heiligen Therese von Lisieux persönlich beizuwohnen. Der Arbeitskreis hatte alles perfekt für dieses große Ereignis vorbereitet und o...