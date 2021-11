In der Sitzung des Ortschaftsrates Hart am Montagabend entwickelte sich erneut eine ausgiebige Diskussion zusammen mit anwesenden und betroffenen Eltern über fehlende Betreuungsplätze in Hart. Ausgangspunkt war die von der Ortschaftsverwaltung vorgelegte Umfrage bei den Eltern im Ort zum derzeitig...