In Gruol, in Stetten sowie auch in Steinhofen nimmt die Volksbank Hohenzollern-Balingen ihre Geldausgabeautomaten zum 31. März außer Betrieb. Auch der Bargeldservice wird Ende März eingestellt.

Der digitale Wandel sei auch bei der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG verstärkt zu spüren, heiß es ...