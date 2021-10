Zwei mutmaßliche Einbrecher, die im Verdacht stehen, in das Gelände einer Firma im Industriegebiet von Weilstetten eingedrungen zu sein, konnten in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen werden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwa...