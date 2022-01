Am Montag haben erneut viele Teilnehmer an zahlreichen Orten in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen an den sogenannten „Spaziergängen“ teilgenommen.

Zirka 1300 Teilnehmer in Rottweil

Die von der Teilnehmerzahl größten Veranstaltungen waren in Singen mit rund 2000 Teilnehmern, Rottweil mit zirca 1300 Teilnehmern und Villingen mit 860 Teilnehmern.

In Rottweil fand zeitgleich eine angemeldete Mahnwache statt, deren rund 600 Teilnehmern um die Corona-Opfer im Kreis Rottweil trauerten. Damit vertraten sie eine andere Meinung als die „Spaziergänger“, die sich hauptsächlich gegen die bestehenden Corona-Vorschriften wehren.

Die Polizei zeigte sich gut vorbereitet und trennte beide Veranstaltungen voneinander. Von einigen Diskussionen zwischen Teilnehmern der gegensätzlichen Lager abgesehen, kam es zu keinen Vorfällen.

Mittendrin: die Fasnet-„Klepfer“

Auch eine kleine Gruppe der sogenannten „Klepfer“, die mit knallenden Peitschen einen alten Fasnetsbrauch beim Rottweiler „Schwarzen Tor“ in der Altstadt zeigten, stellte die Beamten vor keine Probleme.

In allen Landkreisen kam es zu zahlreichen Anzeigen, da viele Teilnehmer gegen die Pflicht des Tragens einer Schutzmaske verstießen. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise und nahm in Villingen eine Person in Identitätsgewahrsam.

Mehrere Anzeigen und ein Strafverfahren

In Rottweil gelangten zwei Personen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige und ein Teilnehmer muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen, da er den Hitlergruß" in der Öffentlichkeit zeigte.