Die Polizei Pforzheim fahndet nach dem 14-jährigen Kevin T. aus Loßburg sowie dem 16-jährigen Daniel G. aus Freudenstadt. Sie wurden nach Angaben der Beamten zuletzt am Freitag in Pforzheim gesehen und verfügen über eine große Menge an Bargeld.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei sind ohne Erfolg verlaufen.

Undercut-Frisur und runde Brille: Personenbeschreibungen liegen vor

Kevin T. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und eine Undercut-Frisur. Er trägt weißgraue Nike-Schuhe, eine schwarze Cargohose, einen beigefarbenen Fleecepullover mit der Aufschrift „Carkani“ und eine graue Hilfiger-Cap.

Daniel G. ist etwa 1,76 Meter groß und hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er trägt eine runde Brille mit Camouflage-Gestell, weiße Nike-Air-Schuhe, eine kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Polizei veröffentlicht Bilder der Vermissten

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter Telefon 07231/1864444 bei der Polizei Pforzheim oder auf jeder anderen Dienststelle melden.

Aufklärungsquote liegt bei 97 Prozent

In den Jahren 2018 bis 2022 schwankte die Zahl der pro Jahr vermissten Jugendlichen laut Bundeskriminalamt (BKA) zwischen rund 69.400 (2021) und 87.300 (2018). Im Jahresverlauf 2022 waren insgesamt rund 76.700 Jugendliche vermisst. Durchschnittlich wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 77.900 Jugendliche im Jahresverlauf als vermisst registriert. Die Aufklärungsquote liegt jährlich im Schnitt bei über 97 Prozent.