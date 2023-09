Ein Motorroller-Fahrer ist am Dienstagmittag vor der Polizei geflüchtet. Gegen 15.10 Uhr sollte der Fahrer, der noch einen Sozius ohne Helm dabeihatte, von einer Streifenwagenbesatzung in der Jahnstraße kontrolliert werden. Der Fahrer des Rollers, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, gab jedoch Gas und flüchtete zunächst in Richtung eines Baumarktparkplatzes.

Nötigung von Verkehrsteilnehmern

Anschließend passierte er im Stadtgebiet mehrere 30er-Zonen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr in übergeordnete Straße ein, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden dabei genötigt.

Durch das Hinunterfahren einer Böschung auf einen Fußweg in Richtung Eichhalde konnten die beiden Personen zunächst entkommen. Als mutmaßlicher Fahrer des Rollers wurde in der Folge jedoch ein 16-jähriger Jugendlicher ermittelt. Beim Sozius handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 17-Jährigen.

Zeugen sollen sich melden

Der Polizeiposten Burladingen hat entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte der Fahrmanöver werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07475/95001-0 zu melden.