Der Bisinger Handels- und Gewerbeverein HGV Bisingen geht davon aus, dass es – nach zwei Jahren coronabedingter Pause – endlich wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Bisingen geben wird: das „Frühlingserwachen“, stets zwei Wochen vor Ostern, dieses Mal also am 3. April.

Vorsichtiger Optimi...