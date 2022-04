Die Ostseite des Obertorplatzes vom früheren HZ-Verlagsgebäude bis hin zum Hotel-Restaurant in einer Hand, das Hechinger Unternehmen EJL könnte nun endlich weiterplanen und präsentieren, was dort entstehen soll! So könnte das Szenario aussehen, das den prächtig umgestalteten Obertorplatz mit e...