Ein Arzt der Acura-Klinik in der Robert-Koch-Straße in Truchtelfingen ist am späten Mittwochabend angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verhielt sich gegen 23.40 Uhr ein 17-Jähriger zunehmend aggressiv, weil er offenbar mit der medizinischen Behandlung einer 40 Jahre alten Verwandten unzufrieden war.

Arzt wird stationär aufgenommen

Daraufhin soll der Jugendliche dem Arzt Schläge ins Gesicht versetzt haben. Im weiteren Verlauf soll auch die 40-Jährige auf den Mediziner eingeschlagen haben.

Dieser wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Gegen den Jugendlichen sowie die 40-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.