Eine Fußgängerin ist in Horb am Neckar von gleich zwei Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein weiterer Fußgänger sei bei dem Unfall am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ebenfalls schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Mercedes-Fahrer soll Rot missachtet haben

Die beiden seien über...