Ein 13-Jähriger war am Montag gegen 12.45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Straße Am Schloßberg in Hechingen von der Realschule herkommend unterwegs. In der Rechtskurve auf Höhe der Alice-Salomon-Schule kam dem Schüler die Rollerfahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand auf seiner Fahrspur entgegen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Der Schüler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin hielt vermutlich kurz an, fuhr dann jedoch, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern, davon.

So wird die Rollerfahrerin beschrieben

Die Unbekannte hat hellbraune, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Sie trug dunkle Bekleidung sowie einen schwarzen Helm mit dunklem Visier. Unterwegs war sie mit einem schwarzen Roller mit blauem Muster.

Das Polizeirevier Hechingen bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Hinweise zu der Fahrerin.