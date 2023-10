Zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 kam es in der „Wessinger Senke“ am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr.

Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Audi die B 27 in Richtung Balingen. Auf Grund ihrer abgefahrenen Reifen am Fahrzeug in Verbindung mit dem niedergehenden Regen geriet sie ins Schleudern und prallte in die Leitplanke.