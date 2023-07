Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochnachmittag auf der B27 ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer und sucht Zeugen. Der Fahrer eines weißen Volvo-Lkw mit bulgarischer Zulassung befuhr kurz vor 16.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der B27 bei Bad Sebastiansweiler in Richtung Balingen.

Zweimal gefährlich nach links ausgeschert

Als ein 49-Jähriger etwa 200 Meter vor der Fahrbahnzusammenführung mit seinem VW Tiguan den Lkw auf der linken Fahrspur überholen wollte, soll der Lkw-Fahrer zweimal nach links ausgeschert sein. Der VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er auf die Gegenfahrbahn auswich.

Der Lkw-Fahrer soll dies bei mehreren nachfolgenden Fahrzeugen wiederholt haben, um ihnen das Überholen nicht zu ermöglichen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/2640 zu melden.

Gegen Leitplanke gekracht und Rad verloren

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B27 bei Bodelhausen ereignet hat. Eine 21-Jährige fuhr gegen 13.20 mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von Bad Sebastiansweiler kommend in Fahrtrichtung Hechingen. Auf Höhe der Ausfahrt Bodelshausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler und der Leitplanke.

Fahrerin und Beifahrerin verletzt

In der Folge drehte sich der Wagen um die eigene Achse und verlor ein Vorderrad, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der am Fahrbahnteiler und der Leitplanke entstandene Schaden wird mit rund 25.000 Euro beziffert. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort.