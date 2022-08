Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der Landesstraße 440 bei Weilstetten ereignet hat. Das schreibt das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Pressemitteilung am Samstagmittag.

Gegen 19.15 Uhr habe die 22-jährige Fahrerin eines Quads den Lochenpass von Tieringen in Fahrtrichtung Balingen befahren.

Am Beginn einer Rechtskurve geriet das Quad laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Kippen, weshalb die 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn stürzte.

Dort sei sie mit einem bergauf fahrenden 45-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades zusammengeprallt, der die Kollision laut Polizei nicht mehr vermeiden konnte und in der Folge ebenfalls zu Fall kam.

Vollsperrung während Rettung

Dabei habe er sich schwer verletzt und sei mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert worden. Die ebenfalls schwer verletzte Unfallverursacherin wurde laut Polizei durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

An den beiden Fahrzeugen sei geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers sei die L440 gesperrt gewesen.