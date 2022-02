Wie die Polizei erklärt, ist der Fahrer eines BMW am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, als er von Onstmettingen her kommend Richtung Pfeffingen fuhr. Vermutlich habe Straßenglätte eine Rolle bei dem Unfall gespielt.

Auto setzt Notruf ab

Der Fahrer blieb laut Polizeiinformationen unverletzt. Sein Fahrzeug hatte selbstständig einen Notruf, einen sogenannten eCall, abgesetzt. Die anrückende Feuerwehr holte das Fahrzeug mit der Seilwinde aus dem Straßengraben.

Der Autofahrer kam laut Polizei unverletzt davon.