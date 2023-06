Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K 6944 leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit einem Ford Focus auf der Kreisstraße von Bietenhausen herkommend in Richtung Hirrlingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein neuwertiger, schwarzer, kleinerer SUV zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Ford-Fahrer nach rechts ausweichen.

Baum gestreift und auf die Seite gekippt

Sein Wagen kam dabei von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und streifte einen Baum. Im weiteren Verlauf kam der Wagen auf die Straße zurück, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Neben dem Fahrer zogen sich zwei Jungs im Alter von 14 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Lenker des schwarzen SUV dauern an. Die Verkehrspolizei Balingen bittet unter Telefon 07433/264-0 Zeugen des Unfalls, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.