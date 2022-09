Ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Rangendingen entstanden.

Ein 65-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit einem Audi A4 von der Lehmgrubenstraße herkommend nach links auf die Haigerlocher Straße abgebogen.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Nissan eines 57 Jahre alten Mannes, der seinerseits nach links in die Lehmgrubenstraße abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt.