Der 19-Jährige war am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hechinger Straße in Richtung Hirrlinger Ortsmitte unterwegs. Im Bereich der Ortseinfahrt überholte er zunächst rechts auf dem Gehweg ein vorausfahrendes Auto, scherte vor diesem auf die Fahrbahn ein und überholte links ein weiteres Auto. Als er im weiteren Verlauf einen davor fahrenden Traktor überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 1er- BMW und prallte frontal in dessen Front.

Radfahrer muss ins Krankenhaus

Der 57 Jahre alte BMW-Fahrer, der keinerlei Reaktionschancen hatte, blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Während sich der Sachschaden am Pedelec auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte, wird der Schaden am BMW auf etwa 10.000 Euro geschätzt.