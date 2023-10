Nach ersten Erkenntnissen hat ein 18-Jähriger leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Freitag in der Schloßackerstraße erlitten. Er hatte diese um 12.49 Uhr in Richtung Tobelstraße mit seinem Kleinkraftrad der Marke Peugeot befahren.

Ein ihm entgegenkommender 44-jähriger Ford Fiesta Fahrer wollte auf einen Parkplatz aus seiner Sicht nach links abbiegen und übersah hierbei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer.

Mit dem Rettungwagen in die Klinik

Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Der Kleinkraftradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Abklärung gebracht.

An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.