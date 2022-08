Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist es am späten Samstagabend auf der Haigerlocher Straße in Hechingen gekommen.

Um 23.15 Uhr kam der 35-jährige Lenker eines VW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrba...