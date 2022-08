Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der Landesstraße 442 auf Höhe der Kreuzung zur Bundesstraße 27 in Dotternhausen ereignet hat.

Um 11.50 Uhr befuhr der 63-jährige Lenker eines Ford die L 442 von Roßwangen kommend und querte die B 27 in Richtung der Otto-Hahn-Straße.

Vorfahrt missachtet

Die dortige Lichtzeichenanlage war wegen eines Defekts zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. An der Stoppstelle missachtete er die Vorfahrt einer 51-jährigen Pkw-Lenkerin, die mit ihrem Mercedes-Benz die B 27 in Fahrtrichtung Rottweil befuhr, wobei es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mercedes-Benz nach rechts abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem verkehrsbedingt in der Otto-Hahn-Straße stehenden Seat, der von einer 35-Jährigen gelenkt wurde.

Vier Verletzte nach Kollision

Der Unfallverursacher und seine 32-jährige Beifahrerin wurden ebenso wie die Lenkerin des Mercedes-Benz und deren 57-jähriger Mitfahrer leichtverletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.