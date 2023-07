Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem Mazda am Montag gegen 13 Uhr die K7108 (Zollernstraße) von der Hechinger Stadtmitte herkommend. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve setzte er zum Überholen einer elfjährigen Radfahrerin an.

Radlerin trotz Vollbremsung gestreift

Das Mädchen wollte seinerseits nach links auf einen Beiweg der Kreisstraße abbiegen, kündigte dies per Handzeichen an und fuhr in Richtung Fahrbahnmitte. Der 48-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, streifte jedoch mit der rechten Fahrzeugseite das Kind, sodass das Mädchen zu Boden stürzte.

Die Elfjährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.